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Медведев назвал слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой

12:49
Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак не хочет продления контракта нападающего Артема Дзюбы. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Вчера, 26 декабря сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
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Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

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