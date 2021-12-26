Медведев назвал слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак не хочет продления контракта нападающего Артема Дзюбы. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Вчера, 26 декабря сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине».
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