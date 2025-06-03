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Олимпийский чемпион Храмцов назвал российский футбол отвратительным: «Не могу понять, как его смотреть»

Олимпийский чемпион по тхэквондо назвал российский футбол отвратительным
Максим Храмцов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов в разговоре с «СЭ» жестко высказался о российских футболистах.

— Ты на последних видео в ретроформе «ПСЖ». С победой, получается!

— Спасибо. Я безумно люблю футбол вообще, слежу. Но... не российский. Российский футбол отвратителен. Я его не смотрю и не могу понять, как его смотреть. Мне кажется, его смотрят только те, кто делает ставки. Это единственная цель, ради которой можно смотреть российский футбол. Мне нравится игра современной «Барселоны», любимый клуб — «Манчестер Юнайтед», к сожалению, с учетом прошедшего сезона. У фанатов «МЮ» уже принятие (смеется). Ничего уже не изменится.

— В российском футболе все же произошли изменения. «Зенит» проиграл чемпионат России...

— Да, видел, конечно. Классно, когда парень — воспитанник «Краснодара» — тренировался в академии много лет назад и теперь стал чемпионом. Круто, когда есть такие истории. Так что «Краснодар» молодец. Круто, что в последнем туре все решилось, как и год назад, это зрелищно. Но... вот такой у нас футбол, к сожалению.

— Зарплатам их не завидуешь? Почему они получают эти миллионы?

— Потому что у них спонсоры, потому что футбол — самый популярный вид спорта в нашей стране. Но мы будем делать все для того, чтобы он не был таким популярным относительно других. И чтобы тхэквондо было гораздо популярнее. Либо чтобы футболисты действительно старались и выкладывались (смеется). И делали все для того, чтобы люди хотели прийти смотреть футбол. У нас пустые стадионы. Как ни включу трансляцию, абсолютно пустые! Не должно же так быть.

Максим Храмцов.«Мы разговариваем на разных языках. Для них нормально «оно» среди полов». Эмоции олимпийского чемпиона Храмцова

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Максим Храмцов
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Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
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Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
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Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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