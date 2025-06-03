Олимпийский чемпион Храмцов назвал российский футбол отвратительным: «Не могу понять, как его смотреть»

Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов в разговоре с «СЭ» жестко высказался о российских футболистах.

— Ты на последних видео в ретроформе «ПСЖ». С победой, получается!

— Спасибо. Я безумно люблю футбол вообще, слежу. Но... не российский. Российский футбол отвратителен. Я его не смотрю и не могу понять, как его смотреть. Мне кажется, его смотрят только те, кто делает ставки. Это единственная цель, ради которой можно смотреть российский футбол. Мне нравится игра современной «Барселоны», любимый клуб — «Манчестер Юнайтед», к сожалению, с учетом прошедшего сезона. У фанатов «МЮ» уже принятие (смеется). Ничего уже не изменится.

— В российском футболе все же произошли изменения. «Зенит» проиграл чемпионат России...

— Да, видел, конечно. Классно, когда парень — воспитанник «Краснодара» — тренировался в академии много лет назад и теперь стал чемпионом. Круто, когда есть такие истории. Так что «Краснодар» молодец. Круто, что в последнем туре все решилось, как и год назад, это зрелищно. Но... вот такой у нас футбол, к сожалению.

— Зарплатам их не завидуешь? Почему они получают эти миллионы?

— Потому что у них спонсоры, потому что футбол — самый популярный вид спорта в нашей стране. Но мы будем делать все для того, чтобы он не был таким популярным относительно других. И чтобы тхэквондо было гораздо популярнее. Либо чтобы футболисты действительно старались и выкладывались (смеется). И делали все для того, чтобы люди хотели прийти смотреть футбол. У нас пустые стадионы. Как ни включу трансляцию, абсолютно пустые! Не должно же так быть.