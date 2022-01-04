Медина в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».

Источник указывает, что медосмотр состоится в ближайшие несколько дней. Основные детали сделки уже согласованы.

Была информация, что ЦСКА готов платить Медине зарплату в размере 650 тысяч евро в год. Клуб МЛС футболист покинет 1 января 2022 года по истечении контракта.

29 декабря отец 24-летнего футболиста рассказал, что Медина близок к переезду в Москву для выступления за ЦСКА.