Медина в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА
18:29
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».
Источник указывает, что медосмотр состоится в ближайшие несколько дней. Основные детали сделки уже согласованы.
Была информация, что ЦСКА готов платить Медине зарплату в размере 650 тысяч евро в год. Клуб МЛС футболист покинет 1 января 2022 года по истечении контракта.
29 декабря отец 24-летнего футболиста рассказал, что Медина близок к переезду в Москву для выступления за ЦСКА.
В нынешнем сезоне парагвайский футболист забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в MLS. Он покинет американский клуб на правах свободного агента.
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