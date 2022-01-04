Куратор научно-спортивного направления «Динамо» Милутинович продлил контракт с клубом

Московское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, что куратор научно-спортивного направления Андрея Милутинович продлил соглашение и продолжит работу в клубе.

Новый контракт сербского специалиста рассчитан на полтора года. Ранее он работал в «Интере» и сборной Хорватии. О его назначении «Динамо» объявило 31 января 2021 года.