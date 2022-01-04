Куратор научно-спортивного направления «Динамо» Милутинович продлил контракт с клубом
19:08
Московское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, что куратор научно-спортивного направления Андрея Милутинович продлил соглашение и продолжит работу в клубе.
Новый контракт сербского специалиста рассчитан на полтора года. Ранее он работал в «Интере» и сборной Хорватии. О его назначении «Динамо» объявило 31 января 2021 года.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/andreya-milutinovic-prodlil-kontrakt-s-dinamo
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