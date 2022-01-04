Агент Мамманы отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Сочи»

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, прокомментировал «СЭ» слухи о возможном уходе игрока из российского чемпионата.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт».

«Маммана останется в «Сочи» этой зимой? Есть такой шанс, пока ничего нет», — сказал Регера «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 4 матчах РПЛ за «Сочи» и не отметился результативными действиями.