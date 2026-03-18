Мажич заявил, что Рубенс не заслужил удаления в матче «Динамо» с «Ростовом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал удаление полузащитника «Динамо» Рубенса в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Рубенс получил вторую желтую карточку на 39-й минуте матча.

«Судья в эпизоде с первой желтой думал, что был контакт локтя Рубенса с головой Щетинина. А его не было. Тут только штрафной удар. Эпизод с Ваханией на 39-й минуте — фол по неосторожности. Рубенс рисковал, но безрассудности не было. Был контакт, и он сразу попытался убрать ногу. И тут только штрафной», — сказал Мажич в эфире «Мат Премьер».

Также Мажич прокомментировал удаление в этой игре защитника «Ростова» Виктора Мелехина.

«Когда игрок идет в подкат, он рискует, он не контролирует свое тело. Он шел с чрезмерной силой. Контакт был очень высокий с шипами», — отметил Мажич.

«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице РПЛ.