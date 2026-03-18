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Мажич заявил, что Рубенс не заслужил удаления в матче «Динамо» с «Ростовом»

Ана Горшкова
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал удаление полузащитника «Динамо» Рубенса в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Рубенс получил вторую желтую карточку на 39-й минуте матча.

«Судья в эпизоде с первой желтой думал, что был контакт локтя Рубенса с головой Щетинина. А его не было. Тут только штрафной удар. Эпизод с Ваханией на 39-й минуте — фол по неосторожности. Рубенс рисковал, но безрассудности не было. Был контакт, и он сразу попытался убрать ногу. И тут только штрафной», — сказал Мажич в эфире «Мат Премьер».

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Рубенс.«Позор лиге, позор судье». Рубенс взбесился из-за удаления в матче с «Ростовом»

Также Мажич прокомментировал удаление в этой игре защитника «Ростова» Виктора Мелехина.

«Когда игрок идет в подкат, он рискует, он не контролирует свое тело. Он шел с чрезмерной силой. Контакт был очень высокий с шипами», — отметил Мажич.

«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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Милорад Мажич
Рубенс
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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