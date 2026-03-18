Мажич заявил, что Левников правильно удалил Талалаева и Челестини в матче «Балтика» — ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Кирилл Левников принял верное решение, удалив главных тренеров «Балтики» и ЦСКА Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура РПЛ.

Встреча проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев (1:0).

«Я получил очень много сообщений, в Южной Америке люди видели этот момент, это не очень хорошо. Четко и понятно: когда тренер или кто-то другой из технической зоны не дает возможность другой команде начать игру быстро и сразу... Очевидно ударил по мячу. Это красная карточка. Не хочу обсуждать жесты от тренера. Была реакция игрока ЦСКА, но это толчок — нет агрессивного поведения, можно сказать, безрассудно, он правильно наказан желтой карточкой.

Красная карточка тренера ЦСКА — он ушел из своей технической зоны в чужую, в конфронтационной манере. Когда тренер идет в другую техническую зону, это нарушение на красную карточку. Можно было бы добавить 2, 3, 4 желтых карточки. Судья правильно удалил тренеров обеих команд.

Обсуждали на экспертно-судейской комиссии (ЭСК) (при президенте РФС), единогласное решение — правильно показана красная карточка тренера «Балтики». Для тренера ЦСКА Челестини также правильно красная карточка. Кармо — желтая. В целом судья верно оценил момент», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

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