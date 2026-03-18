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Судейство

Мажич заявил, что Левников правильно удалил Талалаева и Челестини в матче «Балтика» — ЦСКА

Руслан Минаев

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Кирилл Левников принял верное решение, удалив главных тренеров «Балтики» и ЦСКА Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура РПЛ.

Встреча проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев (1:0).

«Я получил очень много сообщений, в Южной Америке люди видели этот момент, это не очень хорошо. Четко и понятно: когда тренер или кто-то другой из технической зоны не дает возможность другой команде начать игру быстро и сразу... Очевидно ударил по мячу. Это красная карточка. Не хочу обсуждать жесты от тренера. Была реакция игрока ЦСКА, но это толчок — нет агрессивного поведения, можно сказать, безрассудно, он правильно наказан желтой карточкой.

Красная карточка тренера ЦСКА — он ушел из своей технической зоны в чужую, в конфронтационной манере. Когда тренер идет в другую техническую зону, это нарушение на красную карточку. Можно было бы добавить 2, 3, 4 желтых карточки. Судья правильно удалил тренеров обеих команд.

Обсуждали на экспертно-судейской комиссии (ЭСК) (при президенте РФС), единогласное решение — правильно показана красная карточка тренера «Балтики». Для тренера ЦСКА Челестини также правильно красная карточка. Кармо — желтая. В целом судья верно оценил момент», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Конфликт Андрея Талалаева и&nbsp;Фабио Челестини в&nbsp;матче 21 тура РПЛ.Талалаев и Челестини были готовы подраться — даже в подтрибунном помещении. Что произошло?

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Андрей Талалаев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
Милорад Мажич
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Мажич заявил, что Рубенс не заслужил удаления в матче «Динамо» с «Ростовом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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