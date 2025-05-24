Маурисио верит, что «Зенит» станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в разговоре с «СЭ» поделился прогнозом на последний тур РПЛ.

«В чемпионской гонке я поддерживаю «Зенит». Надеюсь, что именно они возьмут сегодня золотые медали чемпионата России. Это сильная команда, которая заслуживает занять самое высокое место в турнирной таблице», — сказал Маурисио «СЭ».

На данный момент «Краснодар» с 64 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» отстает на одно очко.