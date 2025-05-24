Игроки «Зенита» выйдут на матч с «Ахматом» в форме без логотипов партнеров

Футболисты «Зенита» проведут матч 30-го тура РПЛ с «Ахматом» в форме без логотипов партнеров.

В пресс-службе клуба отметили, что такое решение было принято в «знак уважения к истории клуба, как символ единения с болельщиками всех поколений».

25 мая исполняется 100 лет со дня основания «Зенита».

Санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 29 матчах 63 очка. Он на очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» занимает 14-е место, набрав в 29 матчах 25 очков.