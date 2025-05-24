Геркус о чемпионской гонке: «У «Зенита» больше шансов за счет опыта участия в таких матчах»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке.

«У «Зенита» больше шансов на победу в чемпионате за счет опыта участия в таких матчах. Меня вдохновляет мотивация «Динамо» в игре против «Краснодара». Это признак большой команды, молодцы», — сказал Геркус «СЭ».

На данный момент «Краснодар» с 64 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» отстает на одно очко.