Кисляк: «Удаление Гонду справедливо. Такие моменты в эпоху ВАР трудно пропустить»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал справедливым удаление нападающего команды Лусиано Гонду в матче с «Динамо» (1:4) в 20-м туре РПЛ.

— Удаление Гонду заслуженно?

— Все справедливо. Наверное, такие моменты в эпоху ВАР трудно пропустить.

— Вы спорили с арбитрами на счет возможного удаления Маричаля.

— Конечно, мы хотели его удаления, чтобы уравнять составы.

— Про ВАР это сарказм?

— Никакого сарказма.

ЦСКА проиграл в РПЛ три матча подряд и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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