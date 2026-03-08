Кисляк заявил, что ЦСКА все еще находится в чемпионской гонке

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что команда все еще находится в чемпионской гонке.

— Команда еще в чемпионской гонке?

— Все в силе. Не стоит зацикливаться на этом. Нет каких-то невозможных преград, — сказал Кисляк.

— Можно ли сказать, что ЦСКА не набрал оптимальные кондиции?

— Я читал недавно цитату одного баскетболиста НБА, что матчи и сезоны нельзя провалить. Все идет в копилку. Через поражения надо прибавлять. Когда проигрываешь, то начинаешь думать, что происходит не так. Если взять великих людей из разных видов спорта — Джоковича и Джордана. Они же не всегда побеждали. Все идет в копилку. Без поражений не бывает побед.

ЦСКА проиграл в РПЛ три матча подряд — «Краснодару» (2:3), «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4). Команда с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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