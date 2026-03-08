Мойзес: «Хочу попросить прощения у болельщиков. ЦСКА не может пропускать четыре гола дома»

Защитник ЦСКА Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо» (1:4) в 20-м туре РПЛ.

— Хочу попросить прощения у болельщиков. Мы не можем пропускать четыре гола дома, особенно в дерби. Сегодня мы должны возложить на себя ответственность. Это поражение наше, игроков. Мы должны продолжать работать. Нужно продолжать тренироваться.

В жизни и в футболе мы должны учиться на своих ошибках или на ошибках коллег. Конечно, хорошо учиться на чужих ошибках, но пока получает на своих. Футбол заключается в деталях. «Динамо» смогло воспользоваться нашими неточностями. Не хочу оправдываться удалениями, но мы не смогли воспользоваться их неточностями, — сказал Мойзес.

Последний раз ЦСКА пропусткал четыре гола дома в РПЛ в 2020 году от «Зенита» (0:4).

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