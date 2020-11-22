Матвеев: «Поле было тяжелое, но «Урал» мог увезти три очка»
18:45
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью с «Ротором» в 15-м туре Тинькофф-РПЛ (0:0).
— Поле было тяжелое, на нем было тяжело созидать, — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер». — Хотя в конце матча создали два момента, в одном мяч в штангу мог попасть. Могли увезти три очка. Эмоции зашкаливали, очень хотели победить.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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