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Матвеев: «Поле было тяжелое, но «Урал» мог увезти три очка»

18:45
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью с «Ротором» в 15-м туре Тинькофф-РПЛ (0:0).

— Поле было тяжелое, на нем было тяжело созидать, — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер». — Хотя в конце матча создали два момента, в одном мяч в штангу мог попасть. Могли увезти три очка. Эмоции зашкаливали, очень хотели победить.

Ротор — Урал

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