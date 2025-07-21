Матеус Алвес дебютировал за ЦСКА

Полузащитник Матеус Алвес дебютировал за ЦСКА.

Бразилец вышел на поле во втором тайме матча с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ. Он заменил Кирилла Глебова.

20-летний хавбек перешел в ЦСКА 10 июля из «Сан-Паулу», подписав пятилетний контракт.