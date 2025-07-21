«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским «Динамо»

«Спартак» обратился в ЭСК РФ по пяти эпизодам в матче 1-го тура против махачкалинского «Динамо» (1:0). Игру в Москве в субботу, 19 июля, судил главный арбитр Василий Казарцев.

В список эпизодов вошли — по оценке красно-белых:

— неназначение пенальти за фол защитника «Динамо» Мохамеда Аззи на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове (наступ) на 7-й минуте;

— неназначение пенальти за игру рукой Аззи на 25-й минуте (в единоборстве с защитником «Спартака» Рикардо Мангашем);

— непоказанная вторая желтая карточка Аззи за удар сзади по ногам полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко на 44-й минуте;

— отмененный гол защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 45+7-й минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Тимуре Магомедове;

— неназначение пенальти за фол на нападающем «Спартака» Маркиньосе на 51-й минуте (вместо этого футболист получил предупреждение за игру рукой после толчка).

В матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо» Казарцев отменил четыре взятия ворот гостей. В трех других случаях, помимо эпизода с мячом Литвинова, было зафиксировано положение «вне игры». Аззи получил первое предупреждение на 21-й минуте, а на 53-й минуте — второе, за что был удален с поля.