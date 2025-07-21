«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским «Динамо»
«Спартак» обратился в ЭСК РФ по пяти эпизодам в матче 1-го тура против махачкалинского «Динамо» (1:0). Игру в Москве в субботу, 19 июля, судил главный арбитр Василий Казарцев.
В список эпизодов вошли — по оценке красно-белых:
— неназначение пенальти за фол защитника «Динамо» Мохамеда Аззи на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове (наступ) на 7-й минуте;
— неназначение пенальти за игру рукой Аззи на 25-й минуте (в единоборстве с защитником «Спартака» Рикардо Мангашем);
— непоказанная вторая желтая карточка Аззи за удар сзади по ногам полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко на 44-й минуте;
— отмененный гол защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 45+7-й минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Тимуре Магомедове;
— неназначение пенальти за фол на нападающем «Спартака» Маркиньосе на 51-й минуте (вместо этого футболист получил предупреждение за игру рукой после толчка).
В матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо» Казарцев отменил четыре взятия ворот гостей. В трех других случаях, помимо эпизода с мячом Литвинова, было зафиксировано положение «вне игры». Аззи получил первое предупреждение на 21-й минуте, а на 53-й минуте — второе, за что был удален с поля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0