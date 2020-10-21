Матчи в Москве будут проходить без зрителей, начиная с 13-го тура РПЛ

Как стало известно «СЭ», начиная с 13-го тура Тинькофф РПЛ, все матчи в Москве будут проходить без зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

На следующих выходных матч в Москве один: «Спартак» — «Ростов» (31 октября).

Вероятность того, что матчи 12-го тура пройдут в столице со зрителями — достаточно высока. В эти выходные в столице три встречи: «Динамо» — «Сочи», «Локомотив» — «Ротор» (24 октября) и ЦСКА — «Арсенал» (25 октября).

В понедельник стало известно, что из-за запрета на проведение массовых и спортивных мероприятий в Подмосковье другой матч матч 13-го тура «Химки» — «Зенит» пройдет без зрителей. Ограничения в области действуют до 7 ноября.