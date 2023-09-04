Масалитин: «Действия Абаскаля вообще не поддаются логике»
Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
В 7-м туре РПЛ московский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:2. На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.
— Нынешний «Спартак» вам понятен?
— Смеетесь? Абаскаль чудит, экспериментирует, никак не определится ни со схемой, ни с составом. Ну и откуда взяться сыгранности, если у тебя в каждом матче новые сочетания? Зачем изобретать велосипед?
— Владислав Радимов считает, что испанский тренер просто хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение контракта. Допускаете?
— Вполне возможно. Потому что действия Абаскаля вообще не поддаются логике! Для чего ты постоянно тасуешь состав? Выбери основную обойму — и наигрывай. Если кто-то выпадает, делай точечные замены. Абаскаль же вместо нормальной ротации устраивает абсолютно безумную карусель. Задергал Литвинова, хотя для всех очевидно, что в опорной зоне он эффективнее, чем в центре обороны. С «Зенитом» внезапно усадил в запас Бонгонду.
— Который до этого в каждом туре либо забивал, либо голевую отдавал.
— Вот-вот. Зато Промес — неприкасаемый, хотя последние матчи проводит ниже своего уровня. Ну и дай ему передышку, выпусти Зиньковского. Он же с «Динамо» в Кубке великолепно себя проявил. Немало вопросов к Абаскалю и по селекции.
— Например?
— Ему купили всех, кого он просил. Но зачем на одну позицию подписывать Бонгонду и Медину? При том что у тебя есть еще и Зиньковский. Дальше из Греции привозят Рябчука, в глухой запас отправляется Хлусевич, неплохо начавший сезон. Сидит на скамейке еще один левый защитник — Классен. А справа нет альтернативы Денисову! В итоге он проводит за неделю три матча — и наедается.
— Рябчук-то сильнее Хлусевича?
— Пока спартаковский новичок для меня загадка. Вроде цепкий, скоростной. Но чего-то не хватает... Вот мощный Бабич из «Динамо» произвел приятное впечатление, еще и гол забил. Однако в Краснодаре в центре обороны почему-то вышла пара Джикия — Дуарте, хотя оба, мягко говоря, не отличаются надежностью.
— С вами трудно не согласиться.
— Джикия после череды травм никак не наберет форму. Дуарте по сравнению с прошлым сезоном прибавил функционально. Тогда это был просто пешеход! Сейчас с «физикой» проблем нет, но все равно периодически «привозит» голы. Теперь о нападающих.
— С ними что?
— Отдали в аренду Николсона и Бальде. А если травму получит Соболев, кто будет забивать? Мелешин?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0