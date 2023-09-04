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Сегодня, 17:30

Масалитин: «Действия Абаскаля вообще не поддаются логике»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

В 7-м туре РПЛ московский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:2. На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

— Нынешний «Спартак» вам понятен?

— Смеетесь? Абаскаль чудит, экспериментирует, никак не определится ни со схемой, ни с составом. Ну и откуда взяться сыгранности, если у тебя в каждом матче новые сочетания? Зачем изобретать велосипед?

— Владислав Радимов считает, что испанский тренер просто хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение контракта. Допускаете?

— Вполне возможно. Потому что действия Абаскаля вообще не поддаются логике! Для чего ты постоянно тасуешь состав? Выбери основную обойму — и наигрывай. Если кто-то выпадает, делай точечные замены. Абаскаль же вместо нормальной ротации устраивает абсолютно безумную карусель. Задергал Литвинова, хотя для всех очевидно, что в опорной зоне он эффективнее, чем в центре обороны. С «Зенитом» внезапно усадил в запас Бонгонду.

— Который до этого в каждом туре либо забивал, либо голевую отдавал.

— Вот-вот. Зато Промес — неприкасаемый, хотя последние матчи проводит ниже своего уровня. Ну и дай ему передышку, выпусти Зиньковского. Он же с «Динамо» в Кубке великолепно себя проявил. Немало вопросов к Абаскалю и по селекции.

— Например?

— Ему купили всех, кого он просил. Но зачем на одну позицию подписывать Бонгонду и Медину? При том что у тебя есть еще и Зиньковский. Дальше из Греции привозят Рябчука, в глухой запас отправляется Хлусевич, неплохо начавший сезон. Сидит на скамейке еще один левый защитник — Классен. А справа нет альтернативы Денисову! В итоге он проводит за неделю три матча — и наедается.

— Рябчук-то сильнее Хлусевича?

— Пока спартаковский новичок для меня загадка. Вроде цепкий, скоростной. Но чего-то не хватает... Вот мощный Бабич из «Динамо» произвел приятное впечатление, еще и гол забил. Однако в Краснодаре в центре обороны почему-то вышла пара Джикия — Дуарте, хотя оба, мягко говоря, не отличаются надежностью.

— С вами трудно не согласиться.

— Джикия после череды травм никак не наберет форму. Дуарте по сравнению с прошлым сезоном прибавил функционально. Тогда это был просто пешеход! Сейчас с «физикой» проблем нет, но все равно периодически «привозит» голы. Теперь о нападающих.

— С ними что?

— Отдали в аренду Николсона и Бальде. А если травму получит Соболев, кто будет забивать? Мелешин?

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль чудит. Возможно, работает на увольнение и неустойку». Мнение Масалитина

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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