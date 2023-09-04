Валуев: «Блестящая реакция Акинфеева заставила вспомнить о его мастерстве»

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:1).

«Считаю результат игры справедливым. Если бы не случилась эта ошибка в начале матча, еще неизвестно, как сложилась бы игра. «Зенит» доминировал в первом тайме. Марио имел отличный шанс, но блестящая реакция Игоря Акинфеева заставила вновь вспомнить о его мастерстве. Во втором тайме армейцы выровняли игру, могли забить второй гол. Считаю, сказались замены, которые произвел Семак. Молодцы, что отыгрались», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на 7-й позиции, имея в активе 11 очков.

Армейцы 16 сентября сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ, а сине-бело-голубые 17-го числа встретятся с «Рубином».