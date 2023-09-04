Агент: «Сложно сказать, когда Кайо вернется на поле после травмы»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, заявил, что пока нет точных сроков возвращения футболиста на поле.

«Сейчас сложно сказать, когда Кайо вернется на поле. Травма несерьезная, но за остальными подробностями обратитесь в клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

27-летний бразилец выступает за «Краснодар» с 2019 года. В этом сезоне он провел 6 игр за «быков» в РПЛ и отметился 1 голом.