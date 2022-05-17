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Марио Фернандес улетит в Бразилию после матча с «Ростовом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес улетит в Бразилию сразу после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

По данным «СЭ», Фернандес покинет московский клуб по окончании сезона-2021/22.

«У Марио есть контракт, но, учитывая нынешнюю ситуацию в клубе и санкции, мнение Фернандеса изменилось в последние дни. По моей информации, Марио улетит в Бразилию ночью после матча с «Ростовом», и при этом он не знает, когда вернется в Россию.
Что касается ухода игрока из ЦСКА — эту информацию пока не подтвердили ни сам Марио, ни его агент, ни клуб. Почти две недели назад была информация, что Фернандесом интересуется «Фламенго», но на данный момент нет ничего серьезного», — написал у себя в Twitter Алейшо.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремиу» в июле 2012 года. В этом сезоне 31-летний футболист забил 2 гола за армейцев в 29 матчах. Защитник получил российское гражданство в июле 2016 года. Игрок провел 32 матча за сборную России, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Ростов» состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://twitter.com/fabiopaleixo/status/1526609217200832512
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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