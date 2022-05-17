Дзагоев и Марио Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона

По информации «СЭ», защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

Дзагоев выступает за армейцев с января 2008 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина 3 результативные передачи.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремиу» в июле 2012 года. В этом сезоне у 31-летнего натурализованного бразильца 2 гола за армейцев в 29 матчах.

ЦСКА проведет последний матч в сезоне-2021/22 против «Ростова» 21 мая. Начало игры — в 17.00 (мск).