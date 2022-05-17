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Дзагоев и Марио Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес и Алан Дзагоев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

Дзагоев выступает за армейцев с января 2008 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 22 играх ЦСКА, на счету 31-летнего россиянина 3 результативные передачи.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремиу» в июле 2012 года. В этом сезоне у 31-летнего натурализованного бразильца 2 гола за армейцев в 29 матчах.

ЦСКА проведет последний матч в сезоне-2021/22 против «Ростова» 21 мая. Начало игры — в 17.00 (мск).

Алан Дзагоев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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