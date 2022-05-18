«Спартак» потеряет порядка 300 миллионов рублей из-за прекращения сотрудничества с двумя спонсорами

«Спартак» лишится двух спонсоров и потеряет еще 300 миллионов рублей

По информации «СЭ», «Спартак», по разным оценкам, потеряет порядка 300 миллионов рублей из-за прекращения сотрудничества с двумя спонсорам.

С московским клубом больше не будут работать виакомпания «Уральские авиалинии», а также автомобильный концерн «Ниссан».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре команда Паоло Ваноли сыграет с «Химками» (21 мая).

В финале БЕТСИТИ Кубка России красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало — в 17:00 мск.

29.05.2022 | Спартак — Динамо