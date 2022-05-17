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Булыкин оценил вероятность ухода Алексея Березуцкого из ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность ухода Алексея Березуцкого из ЦСКА.

По данным «СЭ», после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ Березуцкий попросил руководство армейцев освободить его от должности по окончании сезона.

«Мы не знаем всех нюансов, чтобы говорить о том, нужно ли Березуцкого увольнять или нужно ему оставаться. Я бы российским молодым тренерам и особенно воспитанникам давал небольшой карт-бланш. Потому что не все от них зависит, а больше зависит от менеджмента, от селекции. Здесь нужно давать небольшие поблажки, но мы не знаем, какие цели у руководства и какая у них стратегия. Оценка за сезон? Думаю, «четверку» он заслужил. Все было неплохо, но в конце сбавили ход, что повлияло на результат», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

Также экс-форвард национальной команды поделился мнением о том, могут ли Алексей и Василий Березуцкие уехать работать в Европу.

«Желание Березуцких поработать в Европе? Все, конечно, реально. Вопрос только в том, куда они собрались. Если в «Реал», то, конечно, надо первым же рейсом вылетать. А если это последнее место в Венгрии или Чехии, то, конечно, не стоит этого делать. Я думаю, они ребята умные, все плюсы и минусы взвесили и уже приблизительно обрисовали себе то, что хотят в будущем», — добавил Булыкин.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА перед началом сезона-2021/22. Под его руководством армейцы дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором уступили «Спартаку» (0:1). В Тинькофф РПЛ команда занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 29 играх. Василий Березуцкий присоединился к тренерскому штабу своего брата во время зимней паузы в сезоне-2021/22.

Источник: https://betonmobile.ru/bulyikin-o-rabote-berezutskih-v-evrope-esli-sobralis-v-real-to-nado-vyiletat-pervyim-zhe-reysom
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