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26 апреля, 21:11

Мамаев: «Думаю, лимит — согласованная с высшим руководством страны история»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

24 апреля во время встречи с участием представителей министерства спорта России, РФС и клубов РПЛ был подписан приказ о новом лимите на иностранцев в премьер-лиге. С сезона-2026/27 команды смогут включать в заявку не более 12 иностранцев, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 7 из них.

«Мне кажется, ничего глобально не поменялось. Лимит не изменен как-то кардинально — всего на одно место в сравнении с тем, что было до этого. Думаю, все сейчас понимают, что главная задача в том, чтобы в нашу лигу приезжали квалифицированные легионеры, а не посредственные. Сейчас привезти топовых легионеров намного тяжелее, потому что все хотят играть в еврокубках. Поэтому пусть наши ребята развиваются и играют. Если нет еврокубков, пусть они хотя бы в РПЛ получают как можно больше игрового времени. Приятно смотреть на «Локомотив» и видеть молодых и талантливых игроков, которые конкурируют с ведущими клубами.

Министр спорта — единственный, кто продвигает лимит? Думаю, что министр этого хочет тоже не от себя — там же не глупые люди сидят. Думаю, это какая-то согласованная с высшим руководством страны история.

Ситуация в том, что в нынешних обстоятельствах на посредственных легионеров тратятся огромные деньги. Думаю, если я сейчас попрошу вас назвать топовых легионеров, вы назовете максимум пять. А теперь посчитайте, сколько их в заявке», — сказал Мамаев «СЭ».

В настоящий момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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