Мамаев: «Думаю, лимит — согласованная с высшим руководством страны история»
Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.
24 апреля во время встречи с участием представителей министерства спорта России, РФС и клубов РПЛ был подписан приказ о новом лимите на иностранцев в премьер-лиге. С сезона-2026/27 команды смогут включать в заявку не более 12 иностранцев, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 7 из них.
«Мне кажется, ничего глобально не поменялось. Лимит не изменен как-то кардинально — всего на одно место в сравнении с тем, что было до этого. Думаю, все сейчас понимают, что главная задача в том, чтобы в нашу лигу приезжали квалифицированные легионеры, а не посредственные. Сейчас привезти топовых легионеров намного тяжелее, потому что все хотят играть в еврокубках. Поэтому пусть наши ребята развиваются и играют. Если нет еврокубков, пусть они хотя бы в РПЛ получают как можно больше игрового времени. Приятно смотреть на «Локомотив» и видеть молодых и талантливых игроков, которые конкурируют с ведущими клубами.
Министр спорта — единственный, кто продвигает лимит? Думаю, что министр этого хочет тоже не от себя — там же не глупые люди сидят. Думаю, это какая-то согласованная с высшим руководством страны история.
Ситуация в том, что в нынешних обстоятельствах на посредственных легионеров тратятся огромные деньги. Думаю, если я сейчас попрошу вас назвать топовых легионеров, вы назовете максимум пять. А теперь посчитайте, сколько их в заявке», — сказал Мамаев «СЭ».
В настоящий момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0