Мамаев: «Думаю, лимит — согласованная с высшим руководством страны история»

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

24 апреля во время встречи с участием представителей министерства спорта России, РФС и клубов РПЛ был подписан приказ о новом лимите на иностранцев в премьер-лиге. С сезона-2026/27 команды смогут включать в заявку не более 12 иностранцев, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 7 из них.

«Мне кажется, ничего глобально не поменялось. Лимит не изменен как-то кардинально — всего на одно место в сравнении с тем, что было до этого. Думаю, все сейчас понимают, что главная задача в том, чтобы в нашу лигу приезжали квалифицированные легионеры, а не посредственные. Сейчас привезти топовых легионеров намного тяжелее, потому что все хотят играть в еврокубках. Поэтому пусть наши ребята развиваются и играют. Если нет еврокубков, пусть они хотя бы в РПЛ получают как можно больше игрового времени. Приятно смотреть на «Локомотив» и видеть молодых и талантливых игроков, которые конкурируют с ведущими клубами.

Министр спорта — единственный, кто продвигает лимит? Думаю, что министр этого хочет тоже не от себя — там же не глупые люди сидят. Думаю, это какая-то согласованная с высшим руководством страны история.

Ситуация в том, что в нынешних обстоятельствах на посредственных легионеров тратятся огромные деньги. Думаю, если я сейчас попрошу вас назвать топовых легионеров, вы назовете максимум пять. А теперь посчитайте, сколько их в заявке», — сказал Мамаев «СЭ».

В настоящий момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.