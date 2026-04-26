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26 апреля, 21:28

«Зенит» обыграл «Ахмат» благодаря голам Соболева и Луиса Энрике

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Хозяева забили оба гола в первом тайме с разницей в три минуты: на 8-й минуте счет открыл Александр Соболев, а на 11-й отличился Луис Энрике.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей и с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Ахмат» с 32 баллами располагается на девятой позиции.

В следующем туре сине-бело-голубые 2 мая на выезде сыграют с ЦСКА, а грозненцы 3 мая примут «Пари НН».

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;.«Зенит» не дал «Краснодару» оторваться. Питер победил «Ахмат» благодаря голам Соболева и Энрике
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
26 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ахмат

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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