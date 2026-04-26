«Зенит» обыграл «Ахмат» благодаря голам Соболева и Луиса Энрике

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Хозяева забили оба гола в первом тайме с разницей в три минуты: на 8-й минуте счет открыл Александр Соболев, а на 11-й отличился Луис Энрике.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей и с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Ахмат» с 32 баллами располагается на девятой позиции.

В следующем туре сине-бело-голубые 2 мая на выезде сыграют с ЦСКА, а грозненцы 3 мая примут «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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