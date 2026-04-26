Степашин: «Лимит на легионеров абсолютно нормальный. Тем более мы не играем в Лиге чемпионов»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал решение Минспорта РФ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Это нормальный лимит абсолютно. Тем более мы не играем ни в Лиге чемпионов, ни в других турнирах Европы. Я вообще считаю, что, если брать иностранцев за хорошие деньги, это должны быть одни из лучших игроков. Сейчас сложно. Хотя у «Зенита» получается с бразильцами. Я из этого исхожу. Поэтому это решение абсолютно нормально, все в порядке», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

24 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство подписало приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 команды чемпионата России смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле смогут выходить не более 7 легионеров.

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