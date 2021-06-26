Малком сделал прививку от коронавируса

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал видео с вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Cлава богу, привился. Желаю всем сделать это, и чтобы всё наладилось! Аминь», — написал Малком в Instagram.

Нападающий петербургского «Зенита» попал в окончательный состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Бразилии по футболу является действующим олимпийским чемпионом.