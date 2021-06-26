Малком сделал прививку от коронавируса
23:11
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал видео с вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Cлава богу, привился. Желаю всем сделать это, и чтобы всё наладилось! Аминь», — написал Малком в Instagram.
Нападающий петербургского «Зенита» попал в окончательный состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Бразилии по футболу является действующим олимпийским чемпионом.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю