Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Малком сделал прививку от коронавируса

23:11
Малком сделал прививку. Фото Instagram
Малком сделал прививку. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал видео с вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Cлава богу, привился. Желаю всем сделать это, и чтобы всё наладилось! Аминь», — написал Малком в Instagram.

Нападающий петербургского «Зенита» попал в окончательный состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Бразилии по футболу является действующим олимпийским чемпионом.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Эмиль Алиев: «Мы достойно вышли из сложной ситуации»
Мне сказали вернуться: мужчина умер на 20 минут и описал, что видел
Какие виды рака самые агрессивные
У режиссера Владимира Меньшова выявили коронавирус

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы