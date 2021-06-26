Сандро Шварц: «Лаксальт постоянно подсказывает на поле и мотивирует ребят»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал первый контрольный матч команды в межсезонье против румынского ЧФР (0:1).
— Сандро, что можете сказать о встрече с ЧФР?
— Я доволен нашей первой контрольной игрой, учитывая, что румынская команда уже через 10 дней начинает сезон, тогда как у нас впереди почти месяц подготовки. Были моменты, в которых мы могли сыграть лучше, но в целом я удовлетворен матчем, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
—Диего Лаксальт, Владислав Галкин и Ярослав Гладышев дебютировали в составе «Динамо». Как оцените их игру?
— Считаю, что для первого матча все ребята сыграли хорошо. Сразу видно, что Диего Лаксальт — очень умный футболист, который хорошо находит свободные зоны.
— Лаксальт все время пытался играть интенсивнее и подгонял партнеров по команде. Подкупает такое отношение?
— Очень здорово, что Диего постоянно подсказывает на поле и мотивирует остальных ребят.
— Результат сегодня отрицательный. Насколько вы придаете этому значению на первом австрийском сборе?
— Учитывая, что это первая игра и все ребята находятся под нагрузками, результат вторичен. Важно, что мы постепенно вкатываемся в этот сбор. Я доволен тем, как команда проявила себя на поле.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-zdorovo-cto-laksalt-postoyanno-podskazyvaet-na-pole-i-motiviruet-rebyat
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