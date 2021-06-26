Сандро Шварц: «Лаксальт постоянно подсказывает на поле и мотивирует ребят»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал первый контрольный матч команды в межсезонье против румынского ЧФР (0:1).

— Сандро, что можете сказать о встрече с ЧФР?

— Я доволен нашей первой контрольной игрой, учитывая, что румынская команда уже через 10 дней начинает сезон, тогда как у нас впереди почти месяц подготовки. Были моменты, в которых мы могли сыграть лучше, но в целом я удовлетворен матчем, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

—Диего Лаксальт, Владислав Галкин и Ярослав Гладышев дебютировали в составе «Динамо». Как оцените их игру?

— Считаю, что для первого матча все ребята сыграли хорошо. Сразу видно, что Диего Лаксальт — очень умный футболист, который хорошо находит свободные зоны.

— Лаксальт все время пытался играть интенсивнее и подгонял партнеров по команде. Подкупает такое отношение?

— Очень здорово, что Диего постоянно подсказывает на поле и мотивирует остальных ребят.

— Результат сегодня отрицательный. Насколько вы придаете этому значению на первом австрийском сборе?

— Учитывая, что это первая игра и все ребята находятся под нагрузками, результат вторичен. Важно, что мы постепенно вкатываемся в этот сбор. Я доволен тем, как команда проявила себя на поле.