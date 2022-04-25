Малком — о победе над «Краснодаром»: «Продемонстрировали преимущество в деталях»

Нападающий «Зенита» Малком подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

— Мы знали, что будет сложный матч, но мы хорошо подготовились, изучили соперника, сделали то, что должны были — победили и увеличили отрыв от преследователя.

— Когда вы выходили один на один с вратарем, были мысли, куда бить? Или все было сделано на рефлексах?

— В футболе мы обычно говорим, что бывает твой день, а бывает не твой. Вот сегодня мне немного повезло в моменте с голом — вратарь дернулся в другую сторону и не смог отразить мой удар. Так или иначе я счастлив, что смог забить и помочь команде.

— «Краснодар» смело играл в первом тайме, особенно в прессинге. Удивило ли вас это? Как вы оцениваете молодой состав хозяев?

— Да, это очень хорошие молодые ребята, у них есть все для того, чтобы играть на высоком уровне, проводить качественные матчи, такие как как сегодня. Думаю, что мы продемонстрировали преимущество в деталях — у нас больше опыта, больше важных матчей за спиной, поэтому сегодня мы сделали то, что должны были.