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Сергеев: «Игра была полностью под нашим контролем, кроме последних 15 минут»

Нападающий «Зенита» Сергеев подвел итоги матча против «Краснодара»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался после победы над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

— Игра, наверное, была полностью под нашим контролем, — цитирует Сергеева сайт «Зенита». — За исключением последних 15 минут до третьего гола, тогда «Краснодар» забил, у них был навал. Небольшая паника, хорошо, что забили третий гол и доиграли до победы.
— Можете подробнее рассказать про эпизод с вашим забитым мячом?
— Далер сначала протащил мяч на правом фланге, отдал на левый. Потом уже была передача в штрафную, мяч отскочил ко мне. Мне оставалось только попасть в угол, что и получилось. Так помню.
— Что скажете по матчу в целом? Концовочка нервная была?
— Доминировали, как я и говорил. Только в последние 15 минут до гола «Краснодар» наседал, они забили один, потом еще могли. Но, как говорится, везение сегодня было на нашей стороне. Забили третий гол и выиграли матч. Двигаемся дальше, будем готовиться к матчу с «Локомотивом».
— Как ваше состояние? Был момент, когда и за ногу держались, и врачи на вас посматривали.
— Попали по икроножной. Разбегался, сейчас уже лучше, но будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

Сергеев в текущем чемпионате провел за санкт-петербургский клуб семь матчей и забил два гола.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

«Краснодар» идет на шестом месте с 39 очками в 26 матчах.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-25-ivan-sergeev-igra-byla-polnostyu-pod-nashim-kontrolem-za-isklyucheniem-15-minut-do-tretego-gola.htm
Иван Сергеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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