Сергеев: «Игра была полностью под нашим контролем, кроме последних 15 минут»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался после победы над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

— Игра, наверное, была полностью под нашим контролем, — цитирует Сергеева сайт «Зенита». — За исключением последних 15 минут до третьего гола, тогда «Краснодар» забил, у них был навал. Небольшая паника, хорошо, что забили третий гол и доиграли до победы.

— Можете подробнее рассказать про эпизод с вашим забитым мячом?

— Далер сначала протащил мяч на правом фланге, отдал на левый. Потом уже была передача в штрафную, мяч отскочил ко мне. Мне оставалось только попасть в угол, что и получилось. Так помню.

— Что скажете по матчу в целом? Концовочка нервная была?

— Доминировали, как я и говорил. Только в последние 15 минут до гола «Краснодар» наседал, они забили один, потом еще могли. Но, как говорится, везение сегодня было на нашей стороне. Забили третий гол и выиграли матч. Двигаемся дальше, будем готовиться к матчу с «Локомотивом».

— Как ваше состояние? Был момент, когда и за ногу держались, и врачи на вас посматривали.

— Попали по икроножной. Разбегался, сейчас уже лучше, но будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

Сергеев в текущем чемпионате провел за санкт-петербургский клуб семь матчей и забил два гола.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

«Краснодар» идет на шестом месте с 39 очками в 26 матчах.