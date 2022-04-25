Круговой: «Зенит» еще не чемпион»

Круговой считает, что команде рано праздновать победу в чемпионате

Защитник «Зенита» Данил Круговой подвел итоги матча против «Краснодара» в 26-м туре Тинькофф РПЛ (3:1).

— «Зенит» еще не чемпион, надо еще сыграть, — цитирует Кругового Sport24.

— В следующем туре уже можете стать.

— Да, но не будем загадывать. Сыграем, тогда и будем праздновать.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».