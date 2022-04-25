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Круговой: «Зенит» еще не чемпион»

Круговой считает, что команде рано праздновать победу в чемпионате
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Защитник «Зенита» Данил Круговой подвел итоги матча против «Краснодара» в 26-м туре Тинькофф РПЛ (3:1).

— «Зенит» еще не чемпион, надо еще сыграть, — цитирует Кругового Sport24.

— В следующем туре уже можете стать.

— Да, но не будем загадывать. Сыграем, тогда и будем праздновать.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-25-krugovoy-zenit-yeshche-ne-chempion-sygrayem-v-sleduyushchem-ture-togda-i-budem-prazdnovat
Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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