Максимилиан Филипп: «Тренер «Боруссии» ни разу даже не поговорил со мной»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью VTB Russia рассказал, почему у него не получилось в дортмундской «Боруссии».

— Почему первый сезон в дортмундской «Боруссии» вы провели лучше, чем второй?

— Первый сезон получился удачным для меня, но не для команды. До и после травмы колена я регулярно играл, и как итог — девять голов. Мой первый тренер в «Боруссии» Петер Бош верил в меня даже после того, как в трех стартовых турах я не забил ни одного мяча. После этого я сделал дубль, а через неделю — еще один. Тренер доверял мне, общался со мной — я знал, чего он от меня ждет, и пытался не разочаровать его. К сожалению, после серии поражений Боша уволили.

— На второй год новый тренер Люсьен Фавр ставил вас центральным нападающим. Это же не ваша любимая позиция?

— Она мне не нравится. Не люблю ждать мяча в штрафной, привык активнее участвовать в игре. Но Фавр упорно ставил меня в центр атаки, и в первых восьми матчах я забил всего один мяч. В итоге оказался в резерве, команда играла успешно — что я мог сказать? Я выкладывался на тренировках, но тренер ни разу даже не поговорил со мной. Я чувствительный футболист, мне важен контакт с тренером. Хвалит ли, критикует ли, главное — чтобы была обратная связь. С Фавром ее не было. В общем, это не лучший тренер в моей жизни.

— Что сказали ваши немецкие друзья и бывшие партнеры по «Боруссии» и «Фрайбургу» после голов «Локомотиву» и «Тамбову»?

— Поздравили. Кто-то написал: «Наконец-то ты начал бить штрафные и все узнали, какой у тебя удар». В Германии-то у меня особо не было возможностей исполнять стандарты. Все очень рады, что мне удалось удачно стартовать, и желают не останавливаться на этом, зная, что я могу приносить «Динамо» еще больше пользы.