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Максименко, Ларссон и Ловрен — самые подешевевшие игроки РПЛ

15:49
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Портал Transfermarkt составил список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость снизилась больше всего.

Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал голкипер «Спартака» Александр Максименко. Его трансферная стоимость упала с 13 миллионов евро до девяти миллионов.

Второе место в списке занимает форвард «Спартака» Джордан Ларссон. Его стоимость снизилась на три миллиона и составляет 11 миллионов.

На третьей позиции расположился защитник «Зенита» Деян Ловрен, чья стоимость упала с 10 миллионов до семи миллионов.

Игроки «Локомотива» Антон Миранчук и Зе Луиш подешевели на 2,5 миллиона евро. Их нынешняя стоимость — 7,5 млн евро и 2 млн евро соответственно.

На два миллиона евро снизилась стоимость защитника ЦСКА Марио Фернандеса (14 млн), хавбека «Рубина» Хвичи Кварцхелии (16 млн), хавбека «Краснодара» Гжегожа Крыховяка (11 млн), а также игроков «Спартака» Квинси Промеса и Романа Зобнина (12 и 11 млн евро соответственно).

Дополнительная информация:

https://www.transfermarkt.ru/news/view?id=397297

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Карен Саркисян все материалы автора

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