Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Мне очень жаль Березуцкого, из него мог бы вырасти отличный тренер. Но у наших футбольных руководителей, как всегда, не хватает ума и терпения. Николич — отличный специалист, большой профессионал. Он уже знает наш чемпионат от «А до Я». Ему не нужно будет много время для адаптации, как это было в «Локомотиве». Мне кажется, Марко может привести армейцев к успеху. Но назначение Николича вместо Алексея — это очередной камень в огород нашего российского футбола. Да, серб отличный тренер, но почему не поработать с Березуцким в долгую? Дать легенде клуба время, чтобы раскрыть себя, поработать с молодежью. Нет! Нашим футбольным властям нужно все и сразу. Именно поэтому от российского футбола в ближайшее время не нужно ждать ничего хорошего», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Как ранее стало известно «СЭ», Николич может стать тренером ЦСКА уже в январе. Он возглавлял «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.