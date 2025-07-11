Митрофанов: «Ответственность Каманцева за происходящее? Он выявил большое количество коррупционеров»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос об ответственности главы департамента судейства РФС Павла Каманцева за происходящее в российском футболе.

— Какова ответственность Павла Каманцева за происходящее в российском судействе?

— Каманцев — является лидером по наведению порядка в российском футболе. Он выявил большое количество коррупционеров. Какую ответственность он должен нести? Судьи продвигаются по карьерной лестнице согласно рейтингу, которую дает департамент судейства.

— Правда ли, что идет еще одно расследование по одному клубу?

— РФС тесно коммуницирует с правоохранительными органами по тем ситуациям, которые вызывают у нас вопросы. Идет большая работа. В Торпедо прилетело потому, что они делали это нагло и с ощущением полной безнаказанности.

10 июля КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях» и оштрафовал клуб на 5 миллионов рублей. В июне по подозрению в попытке дать взятку арбитру были арестованы совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов.

9 июля «СЭ» сообщал, что еще один российский клуб и несколько судей подозреваются в неправомерном влиянии на результаты матчей.