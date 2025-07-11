Митрофанов: «Скандалы не в российском футболе, а конкретные люди совершили конкретные действия»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переживает из-за большого количества скандалов в российском футболе.
— Что будет, если станет известно название еще одной команды по ходу сезона?
— Если будет достаточно доказательств, будет возбуждено дисциплинарной дело. Есть три санкции — штраф, снятие очков, исключение из числа участников соревнований. Все то же самое.
— Почему так много скандалов?
— Переживаю, что это происходит. Но это не происходит сейчас, это было до. Наша задача — создать систему, при которой мы можем минимизировать неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаем механизмы, которые препятствуют, вскрываем нарывы. Происходящее — оценивал бы как позитивная динамика по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные люди совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы — по выявлению противоправной деятельности.
В июне Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Функционеров обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву.
10 июня клуб был исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26. 11 июля исколком РФС принял решение включить в состав чемпионата России «Оренбург», «Торпедо» сыграет в первой лиге.
8 июля был задержан судья Богдан Головко, который, по версии следствия, сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота «Торпедо».
Также 3 июля РФС объявил об отстранении форварда Владимира Писарского от футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0