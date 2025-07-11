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Скандалы

Судейство

11 июля 2025, 16:37

Митрофанов: «Скандалы не в российском футболе, а конкретные люди совершили конкретные действия»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переживает из-за большого количества скандалов в российском футболе.

— Что будет, если станет известно название еще одной команды по ходу сезона?

— Если будет достаточно доказательств, будет возбуждено дисциплинарной дело. Есть три санкции — штраф, снятие очков, исключение из числа участников соревнований. Все то же самое.

— Почему так много скандалов?

— Переживаю, что это происходит. Но это не происходит сейчас, это было до. Наша задача — создать систему, при которой мы можем минимизировать неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаем механизмы, которые препятствуют, вскрываем нарывы. Происходящее — оценивал бы как позитивная динамика по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные люди совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы — по выявлению противоправной деятельности.

В июне Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Функционеров обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву.

Совладелец &laquo;Торпедо&raquo; Леонид Соболев.Соболев-гейт. «Торпедо» исключили из РПЛ, но в российском футболе ждут и других потрясений

10 июня клуб был исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26. 11 июля исколком РФС принял решение включить в состав чемпионата России «Оренбург», «Торпедо» сыграет в первой лиге.

8 июля был задержан судья Богдан Головко, который, по версии следствия, сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота «Торпедо».

Также 3 июля РФС объявил об отстранении форварда Владимира Писарского от футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

Владимир Писарский.«Работаем». Как меняется российский футбол на фоне последних скандалов. Колонка Казакова

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Владимир Писарский (Сычевой)
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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