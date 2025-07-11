Митрофанов: «Скандалы не в российском футболе, а конкретные люди совершили конкретные действия»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переживает из-за большого количества скандалов в российском футболе.

— Что будет, если станет известно название еще одной команды по ходу сезона?

— Если будет достаточно доказательств, будет возбуждено дисциплинарной дело. Есть три санкции — штраф, снятие очков, исключение из числа участников соревнований. Все то же самое.

— Почему так много скандалов?

— Переживаю, что это происходит. Но это не происходит сейчас, это было до. Наша задача — создать систему, при которой мы можем минимизировать неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаем механизмы, которые препятствуют, вскрываем нарывы. Происходящее — оценивал бы как позитивная динамика по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные люди совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы — по выявлению противоправной деятельности.

В июне Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Функционеров обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву.

10 июня клуб был исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26. 11 июля исколком РФС принял решение включить в состав чемпионата России «Оренбург», «Торпедо» сыграет в первой лиге.

8 июля был задержан судья Богдан Головко, который, по версии следствия, сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота «Торпедо».

Также 3 июля РФС объявил об отстранении форварда Владимира Писарского от футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.