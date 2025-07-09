Один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей

Как стало известно «СЭ», еще один клуб и несколько арбитров подозреваются в неправомерном влиянии на результаты матчей в российском футболе.

9 июля стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

В июне по подозрению в попытке дать взятку арбитру были арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов.