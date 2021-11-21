Макаров считает, что у «Динамо» есть шансы в борьбе с «Зенитом» за чемпионство
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров после победы над тульским «Арсеналом» (5:1) рассказал о чемпионских амбициях команды.
«Первый круг? Все нормально. Бороться с «Зенитом» за чемпионство? Можно, а почему нет? По-моему, есть шансы», — сказал Макаров.
«Динамо» поднялось на вторую строчку в турнирной таблице национального первенства, набрав 29 очков. Лидирует в турнирной таблице «Зенит», в активе которого 33 очка.
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