Шварц: «На протяжении 80 минут полностью контролировали игру»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (5:1).

— Если говорить конкретно, то почему все же пропустили в конце?

— Наверное, ответ истекает из того, что я уже сказал. На протяжении 80 минут полностью контролировали игру, но, к сожалению, когда «Арсенал» забил мяч, мы были пассивными, это и было причиной, почему мы пропустили мяч. В любом случае мы проанализируем пропущенный мяч и извлечем из этого уроки.

— Великолепный первый тайм. На чем делали акцент в перерыве? Была ли эта работа над психологией?

— У нас не было ничего особенного, мы не вносили никакие тактические корректировки во время перерыва. Просто сказали ребятам, как надо дальше действовать во втором тайме, они это показали.

— Что с Макаровым?

— Сейчас сложно сказать, надо чтобы прошел медицинское обследование. Надеюсь, что ничего сложного.