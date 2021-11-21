Шварц: «На протяжении 80 минут полностью контролировали игру»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (5:1).
— Если говорить конкретно, то почему все же пропустили в конце?
— Наверное, ответ истекает из того, что я уже сказал. На протяжении 80 минут полностью контролировали игру, но, к сожалению, когда «Арсенал» забил мяч, мы были пассивными, это и было причиной, почему мы пропустили мяч. В любом случае мы проанализируем пропущенный мяч и извлечем из этого уроки.
— Великолепный первый тайм. На чем делали акцент в перерыве? Была ли эта работа над психологией?
— У нас не было ничего особенного, мы не вносили никакие тактические корректировки во время перерыва. Просто сказали ребятам, как надо дальше действовать во втором тайме, они это показали.
— Что с Макаровым?
— Сейчас сложно сказать, надо чтобы прошел медицинское обследование. Надеюсь, что ничего сложного.
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