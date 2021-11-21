Кафанов назвал закономерной ничью «Ростова» с «Уфой»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ничью с «Уфой» (2:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Игра получилась такой же, как и наши последние матчи. Было много борьбы, а вот моментов и у тех, и у других ворот немного. При этом в игре забито четыре мяча, два из них нами отыграно. Могли в конце и победный забить, конечно. Ничья закономерна. Я думаю, что «Ростов» больше потерял, чем приобрел, потому что мы играли дома с нашим прямым конкурентом по таблице. В данной ситуации идёт борьба за выживание. Нам позарез нужна была эта победа», — приводит официальный сайт «Ростова» слова Кафанова.
В следующем туре «Ростов» встретится с «Ахматом». Матч состоится 27 ноября, начало — в 16.30 (мск).
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