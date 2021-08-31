Макаров признался, что мечтал забить Акинфееву с восьми лет

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в большом интервью «СЭ» вспомнил об эмоциях после победного гола в Москве за «Рубин» в ворота ЦСКА, опроверг флешмоб рубиновцев в опросе «СЭ» по итогам сезона и рассказал, продолжилась ли в сборной России его пикировка с Георгием Джикией, начавшаяся после матча «Рубина» со «Спартаком»

— Еще один победный мяч вы забили на той же 92-й минуте в Москве ЦСКА. С ним какие эмоции связаны?

— У меня с детства была мечта — забить мяч Акинфееву. Я не то чтобы прямо яростно болел, но симпатизировал ЦСКА, и Игорь был моим кумиром. Лет с восьми-десяти думал — вот бы забить ему! Вышел в том матче на замену, и три моих удара армейцы заблокировали. А с четвертого — попал под штангу. И мечта осуществилась.

— Яровинский охарактеризовал вас тремя словами: «Наглый, злой и упрямый». Что добавите?

— Так все и есть. Если что-то для себя решил — то все, как угодно сделаю.

— Почему-то, когда смотрю на Деспотовича, мне кажется, что парень он непростой и в коллективе могут быть с ним проблемы.

— В игре он действительно такой — и форвард должен таким быть. Но за пределами поля это хороший, добрый парень.

— Вообще часто в раздевалках приходилось драться с партнерами, за себя стоять?

— Может, только в детстве. На профессиональном уровне — ни разу. Да, когда приходишь в новую команду, всегда нужно себя поставить. Но делать это надо на футбольном поле — тогда быстро вольешься в команду, адаптируешься.

— Деспотович и Йевтич в голосовании «СЭ» за лучшего игрока прошлого сезона поставили себя на первое место, вы и Дюпин себя — на третье. Полное ощущение, что вы сговорились и это какой-то флешмоб.

— Вообще нет. Даже не знал, что другие так собираются ставить. Считаю это абсолютно нормальным. Если не любишь себя, то кто будет тебя любить? Ты должен себя на все сто уважать, и, если доволен прошедшим сезоном, почему бы не включить себя в тройку лучших.

— У вас с Джикией после одного из матчей «Рубина» со «Спартаком» была довольно резкая заочная дискуссия в прессе. В сборной вы ее не продолжили?

— Он пару раз пытался шутить, но не получалось. А вообще мы с ним хорошо общаемся. В сборной перед Евро именно Джикия из опытных ребят больше всех помогал мне адаптироваться, подсказывал. Отлично нашли с ним общий язык. Ну и, конечно, с парнями, знакомыми по молодежке, много и хорошо общались — с тем же Фоминым.