Алекс Крал будет заявлен за «Вест Хэм» до конца дня

По информации «СЭ», до конца дня «Вест Хэм» должен заявить полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сделка по аренде будет закрыта сегодня вечером или завтра утром.

Трудности в переговорах были лишь в вопросе о праве выкупа. В итоге он будет обязательным. Его сумма составит больше 13 миллионов евро.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.

Напомним, сегодня полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».