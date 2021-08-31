Алекс Крал будет заявлен за «Вест Хэм» до конца дня
По информации «СЭ», до конца дня «Вест Хэм» должен заявить полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сделка по аренде будет закрыта сегодня вечером или завтра утром.
Трудности в переговорах были лишь в вопросе о праве выкупа. В итоге он будет обязательным. Его сумма составит больше 13 миллионов евро.
Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.
Напомним, сегодня полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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