Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря Магомедова на стадионе после победы над «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря Тимура Магомедова на стадионе «Лукойл Арена» после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

23-летнему россиянину пришлось самостоятельно добираться до отеля. Вратарь был признан лучшим игроком матча против красно-белых.

Клубная пресс-служба в социальных сетях опубликовала юмористический ролик, на котором Магомедов под музыку из фильма «Джентельмены удачи» прибегает в отель, выдыхает и говорит: «Уф, тяжелая была награда».