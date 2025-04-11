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11 апреля 2025, 22:45

Тренер «Динамо» Биджиев о победе над «Спартаком»: «Вот и весь ответ экспертам»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

— С чем связаны ваши поздние замены?

— У нас были сложности с кадрами перед игрой — выбыл Табидзе. Были сложности в центре обороны, и на долгий срок выбыл наш основной латераль. Плюс Кагермазов получил карточку — поменять его было не на кого. В целом парни проявили себя очень хорошо, порадовали своих болельщиков

— С чем были связаны главные проблемы, которые во втором тайме доставил вам «Спартак»?

— Как раз связанные с кадрами. Мы должны были освежить фланги, чтобы там играли профильные игроки. И давление на правый фланг нашей обороны возросло. Пришлось убирать Джавада, выпускать туда оборонительного игрока. В целом нам все удалось, хотя моменты у «Спартака» были, но хорошо сыграл наш вратарь.

— Пальцев сказал, что нашел мотивацию в словах Генича и Бубнова. Как вы относитесь к экспертам, которые в вас не верят?

— Я передачу не видел, нет времени смотреть все, что говорят эксперты. У них было такое мнение, у нас — другое. Вышло так, как мы рассчитывали. Вот и весь наш ответ экспертам.

— В первой части сезона все восхищались Волком. Теперь отлично играет Магомедов. Как вы растите таких вратарей?

— У нас два равноценных вратаря. В первой половине сезона играл Давид, теперь — Тимур, считаю, действует хорошо. Наши тренеры вратарей проводят системную работу, очень хорошо готовят их.

— Вы лично помогаете тренерам вратарей как бывший вратарь?

— Без этого не обходится. Когда обсуждали с тренерами вратарей матч со «Спартаком», говорил, что надо сделать акцент на игру на выходах потому что будет много подач с флангов. Но это все рабочие моменты.

Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку в таблице РПЛ.

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Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Тимур Магомедов
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Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря Магомедова на стадионе после победы над «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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