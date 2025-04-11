Тренер «Динамо» Биджиев о победе над «Спартаком»: «Вот и весь ответ экспертам»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ.
— С чем связаны ваши поздние замены?
— У нас были сложности с кадрами перед игрой — выбыл Табидзе. Были сложности в центре обороны, и на долгий срок выбыл наш основной латераль. Плюс Кагермазов получил карточку — поменять его было не на кого. В целом парни проявили себя очень хорошо, порадовали своих болельщиков
— С чем были связаны главные проблемы, которые во втором тайме доставил вам «Спартак»?
— Как раз связанные с кадрами. Мы должны были освежить фланги, чтобы там играли профильные игроки. И давление на правый фланг нашей обороны возросло. Пришлось убирать Джавада, выпускать туда оборонительного игрока. В целом нам все удалось, хотя моменты у «Спартака» были, но хорошо сыграл наш вратарь.
— Пальцев сказал, что нашел мотивацию в словах Генича и Бубнова. Как вы относитесь к экспертам, которые в вас не верят?
— Я передачу не видел, нет времени смотреть все, что говорят эксперты. У них было такое мнение, у нас — другое. Вышло так, как мы рассчитывали. Вот и весь наш ответ экспертам.
— В первой части сезона все восхищались Волком. Теперь отлично играет Магомедов. Как вы растите таких вратарей?
— У нас два равноценных вратаря. В первой половине сезона играл Давид, теперь — Тимур, считаю, действует хорошо. Наши тренеры вратарей проводят системную работу, очень хорошо готовят их.
— Вы лично помогаете тренерам вратарей как бывший вратарь?
— Без этого не обходится. Когда обсуждали с тренерами вратарей матч со «Спартаком», говорил, что надо сделать акцент на игру на выходах потому что будет много подач с флангов. Но это все рабочие моменты.
Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0