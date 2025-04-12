Махачкалинское «Динамо» пошутило по поводу забытого на стадионе вратаря после матча со «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях опубликовало юмористический ролик по поводу ситуации с забытым на стадионе вратарем Тимуром Магомедовым после матча со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

23-летней россиянин не успел на клубный автобус после матча против красно-белых, лучшим игроком которого он был признан, и поэтому самостоятельно добирался в отель.

Пресс-служба опубликовала юмористический ролик, на котором Магомедов под музыку из фильма «Джентельмены удачи» прибегает в отель, выдыхает и говорит: «Уф, тяжелая была награда».