Оздоев — о лимите на легионеров: «Сейчас, когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что в связи с отстранением российских клубов от еврокубков нужно давать больше шансов молодым игрокам в РПЛ.

«Я считаю, что должны играть те, кто готов и готов конкурировать. Но это было раньше, когда клубы играли на международном уровне, боролись за Лигу Чемпионов, Лигу Европы, такие большие турниры, где надо было добиваться результата. Сейчас, когда этого нет, мы варимся в собственном соку, я считаю, что нужно давать больше шансов местным парням, которые с академий, потому что даже если ты станешь чемпионом, это, можно сказать, ничего не дает», — сказал Оздоев.

Ранее министр спорта РФ Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

32-летний Оздоев играл в РПЛ за «Локомотив», «Рубин», «Ахмат» и «Зенит». На его счету 236 голов в чемпионате России, 16 голов и 22 голевые передачи.