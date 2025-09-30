Нападающий ЦСКА Попович: «Братство «Партизана» и ЦСКА стало одним из факторов перехода»

Нападающий ЦСКА Матия Попович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе в российский клуб.

— Как тебе в ЦСКА?

— У меня все прекрасно, только приятные ощущения от трансфера. Это великий клуб, к тому же отличный город. Все просто замечательно.

— До этого ты играл в «Наполи»...

— Да! И это был хороший период.

— Но перешел в ЦСКА.

— Когда узнал, что армейцы хотят меня, я был вне себя от счастья. Рад, что трансфер состоялся.

— Писали в том числе, что ты можешь получить российский паспорт.

— Нет, это неправда. У меня только сербский паспорт.

— Но у тебя же дедушка родился в СССР.

— Пока не могу ничего сказать насчет паспорта РФ. Как я уже говорил, у меня только сербский.

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» полузащитник забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.