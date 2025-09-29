Семин: «Глушенков — молодец! Правильно переварил критику, поэтому стал сильнее»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Максим правильно воспринял критику. Он и тренерский штаб внесли коррективы в его работу. Теперь мы видим того футболиста, который был в прошлом сезоне. Глушенков интересный и талантливый игрок, но все зависит от него. Максим — молодец. Правильно переварил критику со стороны руководства и болельщиков, поэтому стал сильнее», — сказал Семин «СЭ».

Глушенков в этом сезоне провел за «Зенит» 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.