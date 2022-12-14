Магомед Адиев считает, что Алип может стать основным защитником «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» выкупил Нуралы Алипа у «Кайрата».

«Для всего казахстанского футбола это отличная новость. Самое главное, чтобы Алип получал больше игрового времени в «Зените», ему нужно играть. Думаю, что потенциально он может стать основным защитником «Зенита», но в команде есть огромная конкуренция. Алипу будет непросто, но потенциал у него есть. Он будет расти и, возможно, в будущем станет игроком основы», — сказал Адиев «РБ Спорт».

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что петербургский клуб подписал контракт с 22-летним казахстанским футболистом по схеме «2,5 года + 1 год».

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями.